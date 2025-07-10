Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

В 8 районах Киева повреждена жилая, медицинская, образовательная, торговая и транспортная инфраструктура — МВД

08:30, 10 июля 2025
Количество раненых превышает десяток.
В 8 районах Киева повреждена жилая, медицинская, образовательная, торговая и транспортная инфраструктура — МВД
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о трагических последствиях очередного российского обстрела Киева в ночь на 9 июля. В результате массированной атаки столица снова потеряла своих жителей.

По словам Клименко, в восьми районах города пострадали жилые дома, медицинские учреждения, объекты образования, торговли и транспорта.

В Подольском районе погибли двое человек:
– 68-летняя жительница Киева;
– 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.

Количество раненых превышает десяток и, к сожалению, продолжает расти. Многие киевляне продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов — полиция проверяет, не остался ли кто без помощи.

На местах попаданий сразу были развернуты оперативные штабы.

К ликвидации последствий привлечены около 400 спасателей и 90 единиц техники, включая пожарно-спасательную, инженерную и роботизированную. Работают группы верхолазов и пиротехников.

Полицейские охраняют периметры, документируют последствия преступления и помогают эвакуировать людей.

Из-за обстрелов временно перекрыто движение транспорта на следующих улицах:
• Волновасская (от бульвара Вацлава Гавела)
• Козелецкая (от ул. Николы Василенко)
• Сечевых Стрельцов (от ул. Студенческой до ул. Николы Пимоненко)
• Юрия Илленко (от ул. Дегтяревской до ул. Довнар-Запольского)
• Алексы Тихого (от пер. Чугуевского до ул. Грушецкой)

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МВД Киев война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государство сможет повышать прожиточный минимум без автоматического увеличения зарплат чиновников или штрафов – Руслан Стефанчук записал обращение

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук записал видеообращение по поводу пакета законопроектов о расчете должностных окладов судей, чиновников и прокуроров в операционных величинах вместо прожиточного минимума.

Штрафы для участников судебных процессов будут считать в штрафных ставках, а не в прожиточных минимумах – законопроект

Штрафные ставки и административный сбор – в процессуальных кодексах отменят привязку к прожиточному минимуму.

Должностные оклады чиновников, судей, прокуроров и детективов НАБУ отвяжут от прожиточного минимума

120 народных депутатов внесли пакет законопроектов, которым отвязывают должностные оклады в судах, прокуратуре, на госслужбе от прожиточного минимума.

Зарплату судей и госслужащих будут считать в операционных величинах – Руслан Стефанчук зарегистрировал пакет законопроектов

Вместо прожиточного минимума – операционные величины: в Украине полностью переформатируют порядок расчета окладов судей и госслужащих – 120 депутатов во главе с Русланом Стефанчуком зарегистрировали пакет законопроектов.

Оплатить штраф ТЦК онлайн в «Резерв+» можно только за неуточнение персональных данных – Минобороны

В настоящее время в онлайн-режиме можно оплатить только те штрафы ТЦК, которые наложены за неуточнение данных до 16 июля 2024 года.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва