Топ-блогер MrBeast заявил о готовности возглавить X после отставки Линды Яккарино

Глава соцсети X Линда Яккарино неожиданно объявила об отставке.

Источник фото: Cooper Neill/Getty Images

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Самый популярный YouTube-блогер в мире MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон) заявил о своей готовности стать новым генеральным директором соцсети X (бывший Twitter).

«Я займу это место», — написал Дональдсон на своей странице в соцсети, комментируя новость об увольнении Линды Яккарино с поста CEO X.

Яккарино была назначена на эту должность владельцем компании Илоном Маском после приобретения соцсети. Ее отставка стала предметом активного обсуждения, и на этом фоне MrBeast неожиданно выразил желание возглавить платформу.

Как ранее сообщала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, откладывающий запрет китайской соцсети TikTok. Таким образом, китайская компания-владелец TikTok — ByteDance — получила время продать платформу в США, чтобы избежать блокировки.

Агентство Bloomberg утверждает, что YouTube-звезда MrBeast с 346 миллионами подписчиков вошел в консорциум, который попытается выкупить американскую часть TikTok.

Группу инвесторов, в которую вошел MrBeast, возглавляет Джесси Тинсли, основатель Employer.com.

Предложение инвесторов направлено на сохранение работы платформы для 170 миллионов американских пользователей, одновременно решая вопросы национальной безопасности США.

Стоит отметить, что MrBeast является самым популярным ютубером и третьим по популярности пользователем TikTok.

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