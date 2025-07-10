В Киеве перекрыто движение транспорта на ряде улиц — полиция

В Киеве ограничили движение по некоторым улицам после ночного обстрела.

Источник фото: Униан

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Полиция Киева сообщает о временных ограничениях движения транспорта на нескольких улицах столицы.

В частности, движение перекрыто:

ул. Волновасская — от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела;

ул. Козелецкая — от перекрестка с ул. Николы Василенко;

ул. Сечевых Стрельцов — от перекрестка с ул. Студенческой до перекрестка с ул. Николы Пимоненко;

ул. Юрия Илленко — от перекрестка с ул. Дегтяревской до перекрестка с ул. Митрофана Довнар-Запольского;

ул. Алексы Тихого — от перекрестка с пер. Чугуевским до перекрестка с ул. Грушецкой.

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