В Киеве перекрыто движение транспорта на ряде улиц — полиция

Полиция Киева сообщает о временных ограничениях движения транспорта на нескольких улицах столицы.
В частности, движение перекрыто:
ул. Волновасская — от перекрестка с бульваром Вацлава Гавела;
ул. Козелецкая — от перекрестка с ул. Николы Василенко;
ул. Сечевых Стрельцов — от перекрестка с ул. Студенческой до перекрестка с ул. Николы Пимоненко;
ул. Юрия Илленко — от перекрестка с ул. Дегтяревской до перекрестка с ул. Митрофана Довнар-Запольского;
ул. Алексы Тихого — от перекрестка с пер. Чугуевским до перекрестка с ул. Грушецкой.
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