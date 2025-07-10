У Києві перекрито рух транспорту на низці вулиць — поліція

В Києві обмежили рух на деяких вулицях після нічного обстрілу.

Джерело фото: Уніан

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Поліція Києва повідомляє про тимчасове обмеження руху транспорту на кількох вулицях столиці.

Зокрема, рух перекритий:

вул. Волноваська — від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела;

вул. Козелецька — від перехрестя з вул. Миколи Василенка;

вул. Січових Стрільців — від перехрестя з вул. Студентською до перехрестя з вул. Миколи Пимоненка;

вул. Юрія Іллєнка — від перехрестя з вул. Дегтярівською до перехрестя з вул. Митрофана Довнар-Запольського;

вул. Олекси Тихого — від перехрестя з пров. Чугуївським до перехрестя з вул. Грушецькою.

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