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У Києві перекрито рух транспорту на низці вулиць — поліція

08:12, 10 липня 2025
В Києві обмежили рух на деяких вулицях після нічного обстрілу.
У Києві перекрито рух транспорту на низці вулиць — поліція
Джерело фото: Уніан
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Поліція Києва повідомляє про тимчасове обмеження руху транспорту на кількох вулицях столиці.

Зокрема, рух перекритий:

 вул. Волноваська — від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела;

 вул. Козелецька — від перехрестя з вул. Миколи Василенка;

 вул. Січових Стрільців — від перехрестя з вул. Студентською до перехрестя з вул. Миколи Пимоненка;

 вул. Юрія Іллєнка — від перехрестя з вул. Дегтярівською до перехрестя з вул. Митрофана Довнар-Запольського;

 вул. Олекси Тихого — від перехрестя з пров. Чугуївським до перехрестя з вул. Грушецькою.

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поліція Київ транспорт

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