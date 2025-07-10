У Києві через обстріл пошкоджено контактну мережу: зміни у русі громадського транспорту

Унаслідок нічної атаки на столицю в Києві частково змінено рух тролейбусів і трамваїв. Про це повідомили в КМДА.
Пошкодження зафіксовані на кількох ділянках контактної мережі, що спричинило тимчасові обмеження:
Станція метро «Берестейська» – вул. Чорнобильська
Пошкоджено контактну мережу. Тролейбуси №№ 4, 5, 7 тимчасово курсують до ст. м. «Нивки».
Вул. Січових Стрільців – перетин із вул. В’ячеслава Чорновола
Контактну мережу пошкоджено.
– Тролейбуси №№ 6, 18, 33 курсують до ст. м. «Почайна»;
– № 16 – до вул. Оранжерейної;
– №№ 19, 35 прямують через вул. Олени Теліги, вул. Вадима Гетьмана, Чоколівський бульвар — далі за звичними маршрутами.
Вул. Академіка Заболотного, 142
Пошкоджено вантажний автомобіль. Тролейбуси № 11 курсують до Кібернетичного центру.
Також зафіксовано затримки руху:
Станція метро «Лук’янівська»
Поліція перекрила рух — затримка тролейбусів №№ 23, 28, 31.
Вул. Миколи Василенка – напрямок просп. Відрадного
Пошкоджено контактну мережу. Тимчасова затримка руху трамваїв № 15.
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