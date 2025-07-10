У Києві через обстріл пошкоджено контактну мережу: зміни у русі громадського транспорту

Пошкодження зафіксовані на кількох ділянках контактної мережі, що спричинило тимчасові обмеження.

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Унаслідок нічної атаки на столицю в Києві частково змінено рух тролейбусів і трамваїв. Про це повідомили в КМДА.

Пошкодження зафіксовані на кількох ділянках контактної мережі, що спричинило тимчасові обмеження:

Станція метро «Берестейська» – вул. Чорнобильська

Пошкоджено контактну мережу. Тролейбуси №№ 4, 5, 7 тимчасово курсують до ст. м. «Нивки».

Вул. Січових Стрільців – перетин із вул. В’ячеслава Чорновола

Контактну мережу пошкоджено.

– Тролейбуси №№ 6, 18, 33 курсують до ст. м. «Почайна»;

– № 16 – до вул. Оранжерейної;

– №№ 19, 35 прямують через вул. Олени Теліги, вул. Вадима Гетьмана, Чоколівський бульвар — далі за звичними маршрутами.

Вул. Академіка Заболотного, 142

Пошкоджено вантажний автомобіль. Тролейбуси № 11 курсують до Кібернетичного центру.

Також зафіксовано затримки руху:

Станція метро «Лук’янівська»

Поліція перекрила рух — затримка тролейбусів №№ 23, 28, 31.

Вул. Миколи Василенка – напрямок просп. Відрадного

Пошкоджено контактну мережу. Тимчасова затримка руху трамваїв № 15.

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