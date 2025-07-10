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Горять житлові будинки, автозаправна станція – наслідки атаки на Київ

08:00, 10 липня 2025
Унаслідок чергової ворожої атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у різних районах міста, спричинені ними пожежі та руйнування.
Горять житлові будинки, автозаправна станція – наслідки атаки на Київ
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Росіяни вночі масовано атакували Київ та область. Повітряна тривога почалася ще 8 липня і тривала понад 10 годин з перервами на відбій.  За даними мера Віталія Кличка, кількість постраждалих у столиці збільшилася до 16 людей. 10 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно. Начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що, нажаль, відомо про двох загиблих.

«У Подільському районі внаслідок ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги №1», - вказав Віталій Кличко.

Унаслідок чергової ворожої атаки на Київ зафіксовано падіння уламків у різних районах міста, спричинені ними пожежі та руйнування.  За інформацією мера Києва:

Шевченківський район
У житловому будинку сталася пожежа на верхньому поверсі через падіння уламків. За кількома іншими адресами також зафіксоване падіння уламків, за однією з них — ще одна пожежа. Усі профільні служби працюють на місцях.

Дарницький район
Уламки БпЛА спричинили загоряння у гаражах та на автозаправній станції. Частина уламків також впала у дворі одного з житлових будинків.

Солом’янський район
Пожежа сталася на даху нежитлової будівлі внаслідок падіння уламків. Також уламки впали ще за однією адресою в районі.

Голосіївський район
Загорівся вантажний автомобіль після влучання уламків безпілотника.

Подільський район
Уламки БпЛА впали на територію нежитлової забудови.

Рятувальники та комунальні служби працюють у посиленому режимі, інформація уточнюється.

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ДСНС Київ

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