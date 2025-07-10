Горят жилые дома, автозаправка — последствия атаки на Киев

В результате очередной вражеской атаки на Киев зафиксировано падение обломков в различных районах города, вызванные ими пожары и разрушения.

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Российские войска ночью массированно атаковали Киев и область. Воздушная тревога началась еще 8 июля и продолжалась более 10 часов с перерывами на отбой. По данным мэра Виталия Кличко, количество пострадавших в столице возросло до 16 человек. 10 из них были госпитализированы, остальным помощь оказали на месте или амбулаторно. Руководитель КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что, к сожалению, известно о двух погибших.

«В Подольском районе в результате вражеской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи №1», – указал Виталий Кличко.

В результате очередной вражеской атаки на Киев зафиксировано падение обломков в различных районах города, вызванные ими пожары и разрушения. По информации мэра Киева:

Шевченковский район

В жилом доме произошел пожар на верхнем этаже из-за падения обломков. Также по нескольким другим адресам зафиксировано падение обломков, по одному из них — еще один пожар. Все профильные службы работают на местах.

Дарницкий район

Обломки БПЛА вызвали возгорание в гаражах и на автозаправочной станции. Часть обломков также упала во дворе одного из жилых домов.

Соломенский район

Пожар произошел на крыше нежилого здания вследствие падения обломков. Также обломки зафиксированы еще по одному адресу в районе.

Голосеевский район

Загорелся грузовой автомобиль после попадания обломков беспилотника.

Подольский район

Обломки БПЛА упали на территорию нежилой застройки.

Спасатели и коммунальные службы работают в усиленном режиме, информация уточняется.

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