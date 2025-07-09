Зеленский провел встречу с Келлогом в Риме: акценты на вооружении, ПВО и санкциях против России

Владимир Зеленский подвёл итоги встречи с Китом Келлогом в Риме.

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Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом, которая состоялась в Риме. Келлог возглавляет американскую делегацию на Конференции по восстановлению Украины.

Глава государства сообщил, что во время содержательной беседы стороны обсудили ключевые вопросы безопасности — в первую очередь поставки оружия и усиление системы противовоздушной обороны Украины. На фоне роста российских атак это остается одним из главных приоритетов.

Также обсуждались вопросы закупки американского оружия, совместного производства оборонной продукции и ее локализации в Украине.

Отдельное внимание было уделено санкционному давлению на Россию. Президент подчеркнул необходимость ужесточения ограничений против российской энергетики, в частности — введения вторичных санкций против покупателей российской нефти. Зеленский выразил надежду на продвижение законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя в Конгрессе США, который, по его мнению, может заставить Кремль серьезнее задуматься о прекращении войны.

Президент также поблагодарил Дональда Трампа, обе партии США и американский народ за поддержку Украины.

«Мы искренне ценим дружбу между нашими народами», — добавил Зеленский.

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