Зеленский встретился с президентом Италии: обсудили войну, санкции и участие бизнеса в восстановлении Украины

В Риме состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом Италии Серджо Маттареллой.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой во время визита в Рим. Глава государства поблагодарил Италию за поддержку в борьбе против российской агрессии, подчеркнув, что эта встреча — подтверждение искренней дружбы и взаимного уважения между украинским и итальянским народами.

Он отметил, что Украина делает все возможное для достижения справедливого мира, в то время как Россия отвергает любые конструктивные предложения. Поэтому путь к миру лежит через усиление санкций против РФ, международное давление и укрепление обороноспособности Украины.

Президенты также обсудили вопрос возвращения незаконно депортированных украинских детей с территории России, а также запуск Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. Зеленский призвал Италию ратифицировать соответствующее Соглашение для участия в этом процессе и запуска трибунала уже в ближайшее время.

Отдельно украинский лидер поблагодарил Италию за организацию Международной конференции по восстановлению Украины. По словам Зеленского, восстановление должно стать не только ремонтом разрушенного, но и глубокой трансформацией страны. Украина заинтересована в участии итальянских компаний в этих процессах.

Президент Италии Серджо Маттарелла сообщил, что более 500 итальянских компаний примут участие в конференции, в ходе которой ожидаются конкретные договоренности и решения.

Стороны также обсудили евроинтеграционный путь Украины, выполнение условий для начала переговоров о вступлении в ЕС, а также необходимость усиления международного давления на Россию с целью лишения ее экономических инструментов для ведения войны.

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