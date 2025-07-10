В Хмельницкой области в Дом молитвы ударила молния – фото и видео

В Хмельницкой области молния попала в культовое сооружение, вызвав масштабный пожар. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Возгорание охватило площадь в 250 квадратных метров. В результате удара стихии обрушилась крыша здания, что значительно усложнило тушение — под обломками конструкций возникли новые очаги пламени.
Спасатели работали в экстремальных условиях, однако смогли оперативно локализовать и ликвидировать огонь.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
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