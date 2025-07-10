В Хмельницкой области в Дом молитвы ударила молния – фото и видео

Пожар уничтожил крышу, огонь охватил 250 квадратных метров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области молния попала в культовое сооружение, вызвав масштабный пожар. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание охватило площадь в 250 квадратных метров. В результате удара стихии обрушилась крыша здания, что значительно усложнило тушение — под обломками конструкций возникли новые очаги пламени.

Спасатели работали в экстремальных условиях, однако смогли оперативно локализовать и ликвидировать огонь.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.