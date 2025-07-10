На Хмельниччині у Будинок молитви вдарила блискавка – відео та фото

Пожежа знищила дах, вогонь охопив 250 квадратів.

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У Хмельницькій області блискавка влучила у культову споруду, спричинивши масштабну пожежу. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Займання охопило площу в 250 квадратних метрів. Унаслідок удару стихії обвалився дах будівлі, що значно ускладнило гасіння — під уламками конструкцій виникли нові осередки вогню.

Рятувальники працювали в екстремальних умовах, однак змогли оперативно локалізувати та ліквідувати полум’я.

На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

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