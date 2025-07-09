Зеленський зустрівся з президентом Італії: обговорили війну, санкції та участь бізнесу у відбудові України

У Римі відбулася зустріч Володимира Зеленського з президентом Італії Серджо Маттареллою.

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою під час візиту до Риму.

Глава держави подякував Італії за підтримку в боротьбі проти російської агресії, наголосивши, що ця зустріч — підтвердження щирої дружби та взаємної поваги між українським та італійським народами.

Він підкреслив, що Україна робить усе можливе задля справедливого миру, тоді як Росія відкидає будь-які конструктивні пропозиції. Саме тому шлях до миру полягає в посиленні санкцій проти РФ, міжнародного тиску та зміцненні обороноздатності України.

Президенти також обговорили питання повернення незаконно депортованих українських дітей із території Росії, а також запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Зеленський закликав Італію ратифікувати відповідну Угоду для участі в цьому процесі та запуску трибуналу вже найближчим часом.

Окремо український лідер подякував Італії за організацію Міжнародної конференції з відновлення України. За словами Зеленського, відбудова має стати не лише відновленням зруйнованого, а й глибокою трансформацією країни. Україна зацікавлена в участі італійських компаній у цих процесах..

Президент Італії Серджо Маттарелла повідомив, що понад 500 італійських компаній візьмуть участь у конференції, під час якої очікуються конкретні домовленості та рішення.

Сторони також обговорили євроінтеграційний шлях України, виконання умов для початку переговорів про вступ до ЄС, а також необхідність посилення міжнародного тиску на Росію для обмеження її можливостей фінансувати війну.

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