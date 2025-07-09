Зеленський провів зустріч із Келлогом у Римі: акценти на зброї, ППО та санкціях проти Росії

Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі з Кітом Келлогом у Римі.

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Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом, яка відбулася в Римі. Келлог очолює американську делегацію на Конференції з питань відновлення України.

Глава держави повідомив, що під час змістовної розмови сторони обговорили ключові питання безпеки — передусім постачання зброї та посилення системи протиповітряної оборони України. На тлі зростання російських атак це залишається серед головних пріоритетів.

Також ішлося про закупівлю американської зброї, спільне виробництво оборонної продукції та її локалізацію в Україні.

Окрему увагу приділили санкційному тиску на Росію. Президент наголосив на необхідності жорсткіших обмежень проти російської енергетики, зокрема — вторинних санкцій проти покупців російської нафти. Зеленський висловив сподівання на просування законопроєкту сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя в Конгресі США, який, на його думку, може змусити Кремль серйозніше задуматися про припинення війни.

Президент також подякував Дональду Трампу, обом партіям США та американському народові за підтримку України.

«Щиро цінуємо дружбу між нашими людьми», — додав Зеленський.

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