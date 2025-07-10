В Киеве из-за обстрела повреждена контактная сеть: изменения в движении общественного транспорта

Повреждения зафиксированы на нескольких участках контактной сети, что привело к временным ограничениям.

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В результате ночной атаки на столицу в Киеве частично изменено движение троллейбусов и трамваев. Об этом сообщили в КГГА.

Повреждения зафиксированы на нескольких участках контактной сети, что привело к временным ограничениям:

Станция метро «Берестейская» – ул. Чернобыльская

Повреждена контактная сеть. Троллейбусы №№ 4, 5, 7 временно курсируют до ст. м. «Нивки».

Ул. Сечевых Стрельцов – перекресток с ул. Вячеслава Черновола

Повреждена контактная сеть.

– Троллейбусы №№ 6, 18, 33 курсируют до ст. м. «Почайна»;

– № 16 — до ул. Оранжерейной;

– №№ 19, 35 движутся по ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, Чоколовскому бульвару — далее по обычным маршрутам.

Ул. Академика Заболотного, 142

Поврежден грузовой автомобиль. Троллейбусы № 11 курсируют до Кибернетического центра.

Также зафиксированы задержки движения:

Станция метро «Лукьяновская»

Движение перекрыто полицией — задержка троллейбусов №№ 23, 28, 31.

Ул. Николы Василенко — направление просп. Отрадного

Повреждена контактная сеть. Временная задержка движения трамваев № 15.

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