Практика судов
  1. В Украине

В Киеве из-за обстрела повреждена контактная сеть: изменения в движении общественного транспорта

08:04, 10 июля 2025
Повреждения зафиксированы на нескольких участках контактной сети, что привело к временным ограничениям.
В Киеве из-за обстрела повреждена контактная сеть: изменения в движении общественного транспорта
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате ночной атаки на столицу в Киеве частично изменено движение троллейбусов и трамваев. Об этом сообщили в КГГА.

Повреждения зафиксированы на нескольких участках контактной сети, что привело к временным ограничениям:

Станция метро «Берестейская» – ул. Чернобыльская
Повреждена контактная сеть. Троллейбусы №№ 4, 5, 7 временно курсируют до ст. м. «Нивки».

Ул. Сечевых Стрельцов – перекресток с ул. Вячеслава Черновола
Повреждена контактная сеть.
– Троллейбусы №№ 6, 18, 33 курсируют до ст. м. «Почайна»;
– № 16 — до ул. Оранжерейной;
– №№ 19, 35 движутся по ул. Елены Телиги, ул. Вадима Гетьмана, Чоколовскому бульвару — далее по обычным маршрутам.

Ул. Академика Заболотного, 142
Поврежден грузовой автомобиль. Троллейбусы № 11 курсируют до Кибернетического центра.

Также зафиксированы задержки движения:

Станция метро «Лукьяновская»
Движение перекрыто полицией — задержка троллейбусов №№ 23, 28, 31.

Ул. Николы Василенко — направление просп. Отрадного
Повреждена контактная сеть. Временная задержка движения трамваев № 15.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев война транспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет по нацбезопасности рекомендовал принять закон об увеличении численности СБУ

Также предлагается закрепить не менее 10 тысяч человек за Центром специальных операций «А».

Верховная Рада отсрочит ответственность для лоббистов до 2026 года

Правоохранительный комитет рекомендовал принять закон об отсрочке ответственности для лоббистов – законопроект ранее просила принять Американская торговая палата.

Участие родственников членов ВККС и Высшего совета правосудия в конкурсах на судейское кресло предлагают немного усложнить – законопроект

Предлагается повысить требования к принятию решений о назначении судьями родственников членов ВККС и ВСП, а также для самих членов этих органов судебной власти, стремящихся занять судейское кресло.

Соблюдение стандартов верховенства права странами ЕС может стать условием получения ими финансирования из бюджета ЕС – еврокомиссар

Сейчас разрабатываются планы по усилению соблюдения странами ЕС требований, сделав обязательным соблюдение стандартов верховенства права как условие получения финансирования из бюджета ЕС, заявил еврокомиссар.

Классификация должностей госслужбы в судах привела к значительным различиям в зарплатах на одинаковых должностях – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия обнародовал обращение к Кабмину, в котором констатируется, что проведенная классификация должностей государственной службы привела к диспропорции в оплате труда работников различных государственных учреждений, в том числе работников на равнозначных должностях непосредственно в рамках суда.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Сергій Никифоров
    Сергій Никифоров
    прес-секретар Президента України