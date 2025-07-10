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Топ-блогер MrBeast заявив про готовність очолити X після відставки Лінди Яккаріно

08:48, 10 липня 2025
Глава соцмережі X Лінда Яккаріно несподівано оголосила про відставку.
Топ-блогер MrBeast заявив про готовність очолити X після відставки Лінди Яккаріно
Джерело фото: Cooper Neill/Getty Images
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Найпопулярніший YouTube-блогер у світі MrBeast (справжнє ім’я — Джиммі Дональдсон) заявив про свою готовність стати новим генеральним директором соцмережі X (колишній Twitter).

«Я займу це місце», — написав Дональдсон на своїй сторінці у соцмережі, коментуючи новину про звільнення Лінди Яккаріно з посади CEO X.

Яккаріно була призначена на цю посаду власником компанії Ілоном Маском після придбання соцмережі. Її відставка стала предметом активного обговорення, і на фоні цього MrBeast несподівано заявив про своє бажання очолити платформу.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп підписав указ, що відтерміновує заборону китайської соцмережі TikTok. Таким чином, ByteDance, китайська компанія-власник TikTok, отримала час продати платформу у США, щоб уникнути заборони.

Агентство Bloomberg стверджує, що YouTube-зірка MrBeast з 346 мільйонами підписників увійшов до консорціуму, який спробує викупити американську частину TikTok.

Групу інвесторів, до якої увійшов MrBeast, очолює Джессі Тінслі, засновник Employer.com.

Пропозиція інвесторів спрямована на збереження роботи платформи для 170 мільйонів американських користувачів, одночасно розв’язуючи проблеми національної безпеки США.

Варто зазначити, що MrBeast є найпопулярнішим ютубером та третім за популярністю користувачем TikTok.

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