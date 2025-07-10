Трамп погрожує Бразилії 50% митами через справу проти Болсонару — Лула обіцяє відповідь

Президент Бразилії заявив, що країна не дозволить жодної форми зовнішнього тиску.

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Президент США Дональд Трамп направив офіційного листа президенту Бразилії Луїзу Інасіу Лулі да Сілві, в якому пригрозив запровадити 50% тарифи на бразильські товари з 1 серпня, якщо не буде припинено розслідування проти колишнього президента Жаїра Болсонару. Про це пише CNN.

У листі, опублікованому на Truth Social, Трамп стверджував, що Лула проводить «Полювання на відьом, яке має закінчитися НЕГАЙНО!» через звинувачення проти колишнього правого президента Бразилії Жаїра Болсонару, який постане перед судом за нібито спробу організувати переворот проти Лули.

У відповідь президент Бразилії заявив, що країна не дозволить жодної форми зовнішнього тиску:

«Бразилія — суверенна нація з незалежними інституціями і не прийме жодної форми опіки. Будь-яке одностороннє підвищення тарифів буде зустрінуте відповідною відповіддю згідно із Законом про економічну взаємність», — написав Лула в соцмережі X.

Бразилія — одна з країн, які пригрозили відповідними діями на тарифну політику Трампа. Минулого року США експортували до Бразилії більше товарів, ніж імпортували, і підвищення тарифів може серйозно вплинути на американські компанії, зокрема в аерокосмічному та енергетичному секторах.

Але, попри незадоволення Трампа судом над Болсонару, він написав, що «тарифів не буде, якщо Бразилія, або компанії в вашій країні, вирішать будувати чи виготовляти продукцію в Сполучених Штатах». Трамп зробив майже ідентичні пропозиції в низці інших листів, надісланих цього тижня главам держав.

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