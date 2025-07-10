У Львові через потужні дощі є місця, де вода сягає майже трьох метрів — Садовий

Через потужні дощі у Львові є загроза підтоплення житлових районів.

Джерело фото: Андрій Садовий

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Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про складну ситуацію в місті через інтенсивні опади. За його словами, внаслідок потужних дощів у Львові триває підтоплення низки територій.

«Є місця, де вода сягає майже 3 метрів — йдеться про нежитлові зони. Річка Зубра продовжує виходити з берегів», — зазначив Садовий.

Під загрозою підтоплення опинилися частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів. Мешканців просять перенести речі з підвалів у безпечні місця та прибрати автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних зон.

Міські комунальні служби працюють у посиленому режимі.

«Будьте обачні та бережіть себе», — звернувся до львів’ян очільник міста.

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