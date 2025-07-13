Boeing 787 упал после отключения подачи топлива – первые отчеты по авиакатастрофе Air India

Вскоре после взлета самолет Boeing 787-8 неожиданно потерял тягу, вероятно, пилоты ошибочно отключили двигатели – топливные переключатели.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление гражданской авиации Индии обнародовало предварительный отчет о катастрофе самолета Boeing 787 авиакомпании Air India, которая произошла 12 июня 2025 года в Ахмедабаде. В результате аварии погибли 241 пассажир и член экипажа, а также 19 человек на земле. Это первая катастрофа Boeing 787 за 24 года эксплуатации модели, приведшая к гибели людей и полному уничтожению самолета. Об этом сообщает Sky News.

Согласно 15-страничному отчету Индийского бюро по расследованию авиационных происшествий (AAIB), после взлета оба переключателя подачи топлива к двигателям самолета были переведены в положение «ОТКЛЮЧЕНО», что привело к остановке двигателей. На бортовой голосовой записи зафиксирован диалог пилотов, где один из них спрашивает другого, почему тот «отключил подачу топлива», на что второй пилот ответил, что не делал этого. Экипаж пытался перезапустить один из двигателей, но не смог предотвратить падение самолета, который разбился на территории медицинского кампуса.

Рейс Air India направлялся в лондонский аэропорт Гатвик. На борту находилось 242 человека, из которых выжил только один - гражданин Великобритании. В отчете не указаны причины перевода переключателей в положение «ОТКЛЮЧЕНО», а также отсутствуют данные о чрезвычайных ситуациях, которые могли бы оправдать такие действия.

Авиационный консультант Тим Аткинсон в комментарии Sky News отметил, что возможные причины инцидента ограничиваются двумя сценариями: «чрезвычайной человеческой ошибкой» или «преднамеренным поступком». «Это не утверждение, а лишь анализ имеющейся информации», - добавил он. Расследование причин катастрофы продолжается.

Напомним, что единственный выживший рассказал, как спасся в авиакатастрофе Air India.

Добавим, что Индия начала проверку всех самолетов Boeing 787 после авиакатастрофы в Ахмедабаде.

Фото: Sky News

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.