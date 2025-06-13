«Я бачив, як люди вмирали на моїх очах», – єдиний, хто вижив, розповів, як врятувався в авіакатастрофі Air India

Єдиним, хто вижив у літаку Air India, який розбився в Індії, є Вішвашкумар Рамеш.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», в Індії розбився пасажирський літак, на борту якого перебували 242 пасажири та члени екіпажу. З них 169 – громадяни Індії, 53 – громадяни Великої Британії, 1 – громадянин Канади та 7 – громадяни Португалії. В результаті авіакатастрофи вдалося вижити лише одному пасажиру - це громадянин Великої Британії Вішвашкумар Рамеш.

The Guardian пише, що британець Вішвашкумар Рамеш, який вижив у катастрофі літака Air India, поділився моторошними спогадами про трагедію, що забрала життя 241 людини.

40-річний Рамеш, перебуваючи на лікарняному ліжку, розповів, що після зльоту літак «ніби застряг у повітрі». «Мені вдалося розстібнути ремінь безпеки, використав ногу, щоб пробити через цей отвір і виповзти. Не знаю, як я вижив», — сказав він. «Я бачив, як люди помирають на моїх очах — стюардеси, і двоє людей, яких я бачив поруч зі мною... Я вийшов з уламків», — додав він.

Катастрофа, що сталася 12 червня 2025 року, забрала життя щонайменше п’яти студентів медичного коледжу, ще близько 50 осіб отримали поранення. Є побоювання, що кількість жертв на землі може зрости. Серед загиблих — британська пара Фіонгал і Джеймі Грінлоу-Мік, які керували духовним центром, а також сім’я з Глостера: Акіл Нанабава, його дружина Ханна та їхня чотирирічна донька Сара. Мер Веленсборо Радж Мішра повідомив про загибель місцевих жителів Ракса Модхи, його сина Рудри та пані К. Містрі, закликавши громаду до єдності.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідав місце трагедії 13 червня та поспілкувався з Рамешем у лікарні. Генеральний директор Air India Кемпбелл Вілсон також прибув на місце катастрофи, але уникав коментарів для преси.

За даними ЗМІ, Літак Boeing 787 Dreamliner, який прямував із Пхукета до Делі, врізався в будівлю медичного коледжу в Індії та вибухнув, ставши однією з найтрагічніших авіакатастроф за участю британських громадян.

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