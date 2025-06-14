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Українцям пояснили, чи можливо оформити лікарняний по догляду за дорослою людиною

11:51, 14 червня 2025
Пенсійний фонд пояснив питання оформлення лікарняного по догляду за дорослою людиною.
Українцям пояснили, чи можливо оформити лікарняний по догляду за дорослою людиною
Фото: oblpon.uz.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, чи можливо оформити лікарняний по догляду за дорослою людиною.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є сформований на основі медичного висновку листок непрацездатності (стаття 23 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»).

Порядком формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, затвердженим наказом МОЗ від 01.06.2021 № 1066, передбачено, що у разі необхідності догляду за пацієнтом віком від 14 років його лікуючим лікарем формується медичний висновок категорії «Догляд за хворим членом сім'ї» на особу, яка здійснюватиме такий догляд.

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