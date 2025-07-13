Boeing 787 впав після вимкнення подачі палива – перші звіти щодо авіакатастрофи Air India

Незабаром після зльоту літак Boeing 787-8 несподівано втратив тягу, ймовірно, пілоти помилково відключили двигуни – паливні перемикачі.

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Управління цивільної авіації Індії оприлюднило попередній звіт про катастрофу літака Boeing 787 авіакомпанії Air India, яка сталася 12 червня 2025 року в Ахмедабаді. Унаслідок аварії загинули 241 пасажир і член екіпажу, а також 19 осіб на землі. Це перша катастрофа Boeing 787 за 24 роки експлуатації моделі, що призвела до загибелі людей і повного знищення літака. Про це повідомляє Sky News.

Згідно з 15-сторінковим звітом Індійського бюро з розслідування авіаційних подій (AAIB), після зльоту обидва перемикачі подачі палива до двигунів літака були переведені в положення «ВІДКЛЮЧЕНО», що призвело до зупинки двигунів. На бортовому голосовому записі зафіксовано діалог пілотів, де один із них запитує іншого, чому той «відключив подачу палива», на що другий пілот відповів, що не робив цього. Екіпаж намагався перезапустити один із двигунів, але не зміг запобігти падінню літака, який розбився на території медичного кампусу.

Рейс Air India прямував до лондонського аеропорту Гатвік. На борту перебувало 242 особи, з яких вижила лише одна — громадянин Великої Британії. У звіті не вказано причин переведення перемикачів у положення «ВІДКЛЮЧЕНО», а також відсутні дані про надзвичайні ситуації, які могли б виправдати такі дії.

Авіаційний консультант Тім Аткінсон у коментарі Sky News зазначив, що можливі причини інциденту обмежуються двома сценаріями: «надзвичайною людською помилкою» або «навмисним вчинком». «Це не твердження, а лише аналіз наявної інформації», — додав він. Розслідування причин катастрофи триває.

Нагадаємо, що єдиний, хто вижив, розповів, як врятувався в авіакатастрофі Air India.

Додамо, що Індія розпочала перевірку всіх літаків Boeing 787 після авіакатастрофи в Ахмедабаді.

Фото: Sky News

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