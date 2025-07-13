Миколаївську області охопили масштабні пожежі — сталося 57 загорянь

У Миколаївській області горіли будинки, поля, авто і навіть територія природного парку.

Фото: ДСНС

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В Миколаївській області сталася критична пожежна ситуація — сталося 57 загорян , з яких 39 - на відкритих територіях , 12 - у приватному секторі , по дві - на об'єктах інфраструктури та транспорту. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Одна з пожеж виникла внаслідок ворожого обстрілу: у Миколаївському районі зайнялася суха рослинність на площі 5000 кв. м. Вогневі випадки сухостою, сміття, очерету виникали у Веснянській, Воскресенській, Первомайській, Шевченківській, Березанській, Галицинівській, Чорноморській, Коблівській ТГ Миколаївського району, Софіівській, Снігурівській, Березнегуватській, Баштанській, Володимирівській, Горохівській, Казанівській, Новобузькій ТГ Баштанського району, Доманівській, Братській, Південноукраїнській, Олександрівській, Прибузькій, Веселинівській ТГ Вознесенського району, Кривоозерській ТГ Первомайського району, містах Нова Одеса, Снігурівка, Баштанка, Первомайськ та Миколаїв. Загальна площа пожеж склала понад 53 га.

«Окрім сміття населення взялось й до випалювання заповідного фонду. Так, на території Регіонального Ландшафтного Парку “Тилігульський” вирувала пожежа чагарників та трави площею 9 га. З полум’ям, що швидко розповсюджувалось, боролись одночасно рятувальники 8 ДПРЧ, відділення місцевої пожежної охорони “Коблеве”, техніка для підвозу води тракторами з бочками від місцевих приватних підприємців та фермерів. Вдалось вберегти 3 га пшениці на корені. Тричі гасили пожнивні залишки у Вознесенському, Первомайському та Миколаївському районах», - сказано у повідомленні.

Пройшовся вогонь і приватним сектором. Одна з пожеж (житловий будинок на площі 25 кв. м зайнявся внаслідок обстрілу) у Миколаївському районі.

У с. Лиманці разом з сухостоєм вигоріло 3 будинки, що не експлуатуються та ще 3 господарчих споруди. Загальна площа склала 5200 кв. м. Також споруди господарчого призначення, літня кухня та інші будівлі, що не експлуатуються гасили рятувальники у Веселинівській, Новобузькій, Березнегуватській ТГ.

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