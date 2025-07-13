Автор книги «Іди туди, де страшно» не приїхав до Києва через погіршення безпекової ситуації

Джим Ловлесс вирішив не їхати до столиці України через погіршення безпекової ситуації.

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Американський автор Джим Ловлесс, який написав мотиваційний бестселер «Іди туди, де страшно», вирішив не їхати до Києва через погіршення безпекової ситуації.

Його запланований візит до столиці України 5 липня скасували. Організатори заходу пояснили, що ухвалили таке рішення з міркувань безпеки, і висловили сподівання, що зустріч із письменником відбудеться в інший, спокійніший час.

«Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш» — це мотиваційний посібник про подолання власних страхів. Автор порівнює їх із «тиграми» всередині нас, які заважають діяти.

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