Автор книги «Иди туда, где страшно» не приехал в Киев из-за ухудшения ситуации с безопасностью

Джим Лоулесс решил не ехать в столицу Украины из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американский автор Джим Лоулесс, написавший мотивационный бестселлер «Иди туда, где страшно», решил не ехать в Киев из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Его запланированный визит в столицу Украины 5 июля был отменен. Организаторы мероприятия объяснили, что приняли такое решение из соображений безопасности и выразили надежду, что встреча с писателем состоится в другое, более спокойное время.

«Иди туда, где страшно. И у тебя будет то, о чем ты мечтаешь» — это мотивационное руководство по преодолению собственных страхов. Автор сравнивает их с «тиграми» внутри нас, которые мешают действовать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.