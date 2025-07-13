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Автор книги «Иди туда, где страшно» не приехал в Киев из-за ухудшения ситуации с безопасностью

14:13, 13 июля 2025
Джим Лоулесс решил не ехать в столицу Украины из-за ухудшения ситуации с безопасностью.
Автор книги «Иди туда, где страшно» не приехал в Киев из-за ухудшения ситуации с безопасностью
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Американский автор Джим Лоулесс, написавший мотивационный бестселлер «Иди туда, где страшно», решил не ехать в Киев из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Его запланированный визит в столицу Украины 5 июля был отменен. Организаторы мероприятия объяснили, что приняли такое решение из соображений безопасности и выразили надежду, что встреча с писателем состоится в другое, более спокойное время.

«Иди туда, где страшно. И у тебя будет то, о чем ты мечтаешь» — это мотивационное руководство по преодолению собственных страхов. Автор сравнивает их с «тиграми» внутри нас, которые мешают действовать.

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Киев

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