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Комиссия по отбору директора БЭБ рассмотрит материалы, полученные от Кабмина

13:55, 13 июля 2025
Заседание комиссии по отбору директора БЭБ состоится 14 июля.
Комиссия по отбору директора БЭБ рассмотрит материалы, полученные от Кабмина
Фото: espreso.tv
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Как писала «Судебно-юридическая газета», 24 июня Конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности приняла решение, что передаст на рассмотрение премьер-министру Денису Шмыгалю кандидатуру финалиста конкурса – Цивинского Александра Игоревича. Позже стало известно, что Кабмин обратится к Комиссии по отбору директора БЭБ с предложением повторно подать кандидатуры. В свою очередь в Конкурсной комиссии по отбору директора БЭБ прокомментировали информацию об отказе правительства назначить директором БЭБ Цивинского.

13 июля комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины сообщила, что планирует рассмотреть материалы, полученные от Кабинета Министров Украины. Об этом сообщили на Facebook-странице комиссии.

Указывается, что заседание состоится в понедельник, 14 июля, в 9:00.

«На заседании Комиссия планирует рассмотреть материалы, полученные от Кабинета Министров Украины, а также другие запросы», — заявили в Комиссии.

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Кабинет Министров Украины бюро экономической безопасности

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