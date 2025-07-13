Практика судов
  1. В мире

Пятикратный чемпион мира переиграл ChatGPT в шахматы

14:49, 13 июля 2025
Норвежский гроссмейстер победил ChatGPT в шахматной партии.
Пятикратный чемпион мира переиграл ChatGPT в шахматы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пятикратный чемпион мира по классическим шахматам, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, сыграл партию против чат-бота ChatGPT от OpenAI и одержал уверенную победу. Об этом шахматист сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

Игра завершилась на 53-м ходу, когда ИИ признал свое поражение, не потеряв ни одной фигуры со стороны Карлсена. «Мне иногда скучно во время путешествия», - прокомментировал гроссмейстер, опубликовав скриншот переписки, где ChatGPT признал свою капитуляцию.

В послематчевом анализе Карлсен отметил: «Вы играли очень хорошо в начале, сделали интересный ход, но не смогли правильно его выполнить». По просьбе гроссмейстера ChatGPT оценил его игру, предположив, что при стабильной игре в классическом формате рейтинг Карлсена мог бы составлять 1800-2000 пунктов по шкале ФИДЕ или USCF с потенциалом роста при условии совершенствования тактики.

ИИ также выделил сильные стороны игры Карлсена:

  • уверенное выполнение дебюта с использованием защиты Филидора;
  • стабильность в позиционной игре и четкие перестройки;
  • точный расчет комбинаций, в частности серия ходов, начатая с ...Nf3+;
  • безупречное ведение эндшпиля.

ChatGPT также отметил соблюдение Карлсеном шахматных правил и быструю реакцию на попытки ИИ отклониться от них.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ChatGPT ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине есть проблемы с мотивированностью судебных решений о продлении срока меры пресечения – Верховный Суд

Как решить проблему, учитывая, что Верховный Суд не пересматривает определения следственных судей, пока неясно.

Студентов будут готовить к нацсопротивлению вместо базовой общевойсковой подготовки – комитет нацбезопасности рекомендовал принять законопроект

Рекомендованный к одобрению законопроект предусматривает обязательность подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Верховная Рада отсрочит ответственность для лоббистов до 2026 года

Правоохранительный комитет рекомендовал принять закон об отсрочке ответственности для лоббистов – законопроект ранее просила принять Американская торговая палата.

Зарплату судей и госслужащих будут считать в операционных величинах – Руслан Стефанчук зарегистрировал пакет законопроектов

Вместо прожиточного минимума – операционные величины: в Украине полностью переформатируют порядок расчета окладов судей и госслужащих – 120 депутатов во главе с Русланом Стефанчуком зарегистрировали пакет законопроектов.

В вопросах отсрочки от призыва для мужчин до 25 лет готовят изменения – законопроект

Отсрочку от призыва во время мобилизации предлагается предоставлять тем военнообязанным до 25 лет, которые прошли базовую военную службу, убрав нормы о базовой общевойсковой подготовке.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    голова ради приватних виконавців Дніпропетровської області