Пятикратный чемпион мира переиграл ChatGPT в шахматы

Норвежский гроссмейстер победил ChatGPT в шахматной партии.

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Пятикратный чемпион мира по классическим шахматам, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, сыграл партию против чат-бота ChatGPT от OpenAI и одержал уверенную победу. Об этом шахматист сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

Игра завершилась на 53-м ходу, когда ИИ признал свое поражение, не потеряв ни одной фигуры со стороны Карлсена. «Мне иногда скучно во время путешествия», - прокомментировал гроссмейстер, опубликовав скриншот переписки, где ChatGPT признал свою капитуляцию.

В послематчевом анализе Карлсен отметил: «Вы играли очень хорошо в начале, сделали интересный ход, но не смогли правильно его выполнить». По просьбе гроссмейстера ChatGPT оценил его игру, предположив, что при стабильной игре в классическом формате рейтинг Карлсена мог бы составлять 1800-2000 пунктов по шкале ФИДЕ или USCF с потенциалом роста при условии совершенствования тактики.

ИИ также выделил сильные стороны игры Карлсена:

уверенное выполнение дебюта с использованием защиты Филидора;

стабильность в позиционной игре и четкие перестройки;

точный расчет комбинаций, в частности серия ходов, начатая с ...Nf3+;

безупречное ведение эндшпиля.

ChatGPT также отметил соблюдение Карлсеном шахматных правил и быструю реакцию на попытки ИИ отклониться от них.

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