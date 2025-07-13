Заблудились в болотах – двое запорожцев на границе вызвали спасателей

Пограничники спасли двух жителей Запорожья, которые заблудились в болотах на Ровенщине.

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Двое жителей Запорожья незаконно проникли в пограничную зону на Ровенщине, но заблудились в болотах и обратились за помощью в контактный центр Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Пограничники оперативно отреагировали и обнаружили двух обессиленных и промокших нарушителей. Им была оказана медицинская помощь. Выяснилось, что мужчины не имели разрешений на пребывание в пограничной полосе и не смогли объяснить причины своего нахождения в режимной зоне. Сейчас в отношении них начато производство за нарушение пограничного законодательства, а соответствующие правоохранительные органы проинформированы.

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