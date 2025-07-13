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Опасный Шипот – на Закарпатье 38 человек заболели после употребления воды из водопада

13:37, 13 июля 2025
Причиной массового отравления стало употребление некипяченой воды из водопада Шипот.
Опасный Шипот – на Закарпатье 38 человек заболели после употребления воды из водопада
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На Закарпатье зафиксировано массовое отравление: 38 человек заболели после употребления воды из водопада Шипот, большинство из них - участники молодежного неформального фестиваля. Об этом сообщили в Закарпатском центре контроля и профилактики болезней.

Первые случаи отравления обнаружили 8 июля, когда девять участников фестиваля, которые проживали в палатках возле водопада Шипот в Пилипецкой территориальной общине, обратились за медицинской помощью. Состояние больных оценивали как легкое или средней тяжести, всех госпитализировали. К 12 июля количество пострадавших возросло до 38, из которых 28 - участники фестиваля, а еще 10 - туристы, которые посещали водопад.

Все больные получают необходимую медицинскую помощь в больницах. По данным медиков, случаев тяжелого течения болезни или летальных исходов не зафиксировано. Предварительно установлено, что причиной отравления стало употребление некипяченой воды из водопада Шипот для питья и приготовления пищи.

Закарпатский центр контроля и профилактики болезней напомнил о правилах безопасности на природе:

- не употреблять сырую воду из открытых источников;

- хранить продукты в надлежащих условиях, особенно в жару;

- соблюдать личную гигиену;

- в случае появления симптомов отравления немедленно обращаться к врачу.

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Закарпатье отравление

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