Северная Корея поставила России 12 млн снарядов калибра 152 мм, – разведка Южной Кореи

Россия получила рекордные партии артиллерии от Пхеньяна.

Фото иллюстративное

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Северная Корея передала России более 12 миллионов артиллерийских снарядов калибра 152 мм для использования в войне против Украины, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на отчет Управления оборонной разведки (DIA) при Министерстве обороны Южной Кореи.

По данным разведки, КНДР отправила около 28 тысяч контейнеров с оружием и боеприпасами. Отчет DIA, предоставленный представителю оппозиционной партии, указывает, что общее количество поставленных 152-мм снарядов превышает 12 миллионов.

Кроме боеприпасов, с октября 2024 года Северная Корея отправила в Россию 13 тысяч военнослужащих, а также обычное оружие для поддержки военных операций Москвы. В конце июня разведка Сеула сообщила, что КНДР планирует направить дополнительные войска в июле или августе. В частности, российские СМИ отмечают, что Северная Корея готовит к отправке в Курскую область 5 тысяч военных строителей и тысячу саперов для участия в восстановительных работах.

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