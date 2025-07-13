Північна Корея поставила Росії 12 млн снарядів калібру 152 мм, — розвідка Південної Кореї

Росія отримала рекордні партії артилерії від Пхеньяна.

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Північна Корея передала Росії понад 12 мільйонів артилерійських снарядів калібру 152 мм для використання у війні проти України, повідомило південнокорейське агентство Yonhap із посиланням на звіт Управління оборонної розвідки (DIA) при Міністерстві оборони Південної Кореї.

За даними розвідки, КНДР надіслала близько 28 тисяч контейнерів зі зброєю та боєприпасами. Звіт DIA, наданий представнику опозиційної партії, вказує, що загальна кількість поставлених 152-мм снарядів перевищує 12 мільйонів.

Окрім боєприпасів, із жовтня 2024 року Північна Корея відправила до Росії 13 тисяч військовослужбовців, а також звичайну зброю для підтримки військових операцій Москви. Наприкінці червня розвідка Сеула повідомила, що КНДР планує направити додаткові війська в липні або серпні. Зокрема, російські ЗМІ зазначають, що Північна Корея готує до відправки в Курську область 5 тисяч військових будівельників і тисячу саперів для участі у відновлювальних роботах.

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