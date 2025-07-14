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У Києві викрили ділків, які за $2600 обіцяли допомогти із отриманням повістки на ВЛК із відтермінуванням

07:54, 14 липня 2025
За гроші чоловіку гарантували отримання повістки із датою наступної явки через місяць-два.
У Києві викрили ділків, які за $2600 обіцяли допомогти із отриманням повістки на ВЛК із відтермінуванням
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам, які обіцяли за гроші допомогти військовозобов’язаному відтермінувати проходження ВЛК на кілька місяців та посереднику, який допомагав їм.

Як повідомила Київська міська прокуратура, їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди та пособництві в одержанні грошей.

Встановлено, що на початку травня 37-річного чоловіка затримали працівники Оболонського РТЦК та СП. Розуміючи, що після проходження ВЛК його можуть мобілізувати, чоловік через знайомих почав шукати контакти людей, які йому допоможуть. Так він знайшов двох «помічників».

Свої послуги вони оцінили спочатку у $600, а потім «апетити росли» і попросили $1000. За ці гроші чоловіку гарантували отримання повістки із датою наступної явки через місяць-два.

Під час кількох зустрічей військовозобов’язаний передав посереднику загалом $1600. Чоловіку також повідомили, що за ще $1000 для нього можуть відтермінувати проходження ВЛК. Так він виграє час, щоб оформити документи про непридатність до військової служби.

Під час передачі $1000 посередника затримали.

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Київ ТЦК мобілізація ВЛК

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