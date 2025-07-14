Як вберегти здоров’я в спеку — поради медиків

Українцям нагадали, як захиститися від впливу високих температур та що робити, якщо стався тепловий удар.

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Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА дав українцям кілька порад, як вберегти здоров’я в спеку.

Що таке тепловий удар?

Тепловий удар – це небезпечний стан, який може розвиватися у людини, яка довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні. Він виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу і вимагає невідкладної допомоги лікарів.

Коли варто запідозрити тепловий удар?

Якщо ви піддавалися впливу екстремальних температур, а тепер почуваєтеся зле, то про те, що ви маєте тепловий удар, можуть свідчити такі симптоми:

- сплутаність свідомості, дезорієнтація,

- нудота і блювання,

- сильний головний біль,

- прискорене серцебиття, утруднене дихання,

- почервоніння шкіри, суха і гаряча на дотик шкіра,

- короткочасна втрата свідомості,

- підвищення температури тіла,

- втома.

Що робити, якщо тепловий удар стався?

Якщо ви підозрюєте тепловий удар у себе чи близьких, зателефонуйте за номером 103 – диспетчер допоможе вам сконтактувати з лікарем та за потреби надішле бригаду екстреної медичної допомоги.

1. Перейдіть або перенесіть постраждалого у затінене прохолодне місце.

2. Почніть охолоджувати постраждалого. Використовуйте прохолодні вологі рушники, льодяні пакети (прикладати на шию, пахвові западини, пах), щоб знизити температуру тіла.

3. Якщо постраждала людина при тямі, давайте їй пити воду, але невеликими порціями.

4. Якщо вона блює — покладіть її на бік.

5. Стежте за станом людини: диханням, пульсом і свідомістю до прибуття медичної допомоги.

Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу. Бережіть себе і дбайте про інших.

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