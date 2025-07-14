Как уберечь здоровье в жару — советы медиков

Департамент охраны здоровья Ивано-Франковской ОГА дал украинцам несколько советов, как уберечь здоровье в жаркую погоду.
Что такое тепловой удар?
Тепловой удар — это опасное состояние, которое может развиться у человека, находящегося длительное время под воздействием прямых солнечных лучей или в жарком помещении. Он возникает вследствие перегрева тела и нарушения теплового баланса и требует неотложной медицинской помощи.
Когда стоит заподозрить тепловой удар?
Если вы подвергались воздействию экстремальных температур и теперь чувствуете себя плохо, о тепловом ударе могут свидетельствовать такие симптомы:
Что делать, если произошел тепловой удар?
Если вы подозреваете тепловой удар у себя или у близких, позвоните по номеру 103 — диспетчер поможет связаться с врачом и при необходимости направит бригаду экстренной медицинской помощи.
1. Перейдите или перенесите пострадавшего в затененное прохладное место.
2. Начните охлаждать пострадавшего. Используйте прохладные влажные полотенца, пакеты со льдом (прикладывать к шее, подмышкам, паху), чтобы снизить температуру тела.
3. Если человек в сознании — давайте ему пить воду, но небольшими порциями.
4. Если его тошнит — положите его на бок.
5. Следите за состоянием пострадавшего: дыханием, пульсом и сознанием до прибытия медицинской помощи.
Тепловой удар — это опасное состояние, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь. Берегите себя и заботьтесь о других.
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