Как уберечь здоровье в жару — советы медиков

Украинцам напомнили, как защититься от воздействия высоких температур и что делать в случае теплового удара.

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Департамент охраны здоровья Ивано-Франковской ОГА дал украинцам несколько советов, как уберечь здоровье в жаркую погоду.

Что такое тепловой удар?

Тепловой удар — это опасное состояние, которое может развиться у человека, находящегося длительное время под воздействием прямых солнечных лучей или в жарком помещении. Он возникает вследствие перегрева тела и нарушения теплового баланса и требует неотложной медицинской помощи.

Когда стоит заподозрить тепловой удар?

Если вы подвергались воздействию экстремальных температур и теперь чувствуете себя плохо, о тепловом ударе могут свидетельствовать такие симптомы:

спутанность сознания, дезориентация,

тошнота и рвота,

сильная головная боль,

учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание,

покраснение кожи, сухая и горячая на ощупь кожа,

кратковременная потеря сознания,

повышение температуры тела,

усталость.

Что делать, если произошел тепловой удар?

Если вы подозреваете тепловой удар у себя или у близких, позвоните по номеру 103 — диспетчер поможет связаться с врачом и при необходимости направит бригаду экстренной медицинской помощи.

1. Перейдите или перенесите пострадавшего в затененное прохладное место.

2. Начните охлаждать пострадавшего. Используйте прохладные влажные полотенца, пакеты со льдом (прикладывать к шее, подмышкам, паху), чтобы снизить температуру тела.

3. Если человек в сознании — давайте ему пить воду, но небольшими порциями.

4. Если его тошнит — положите его на бок.

5. Следите за состоянием пострадавшего: дыханием, пульсом и сознанием до прибытия медицинской помощи.

Тепловой удар — это опасное состояние, которое может привести к серьезным последствиям, поэтому важно уметь распознавать его симптомы и знать, как оказать первую помощь. Берегите себя и заботьтесь о других.

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