Зеленский надеется на выполнение всех договоренностей партнеров для защиты Украины

Зеленский призвал партнеров усилить помощь Украине.

Фото: ОП

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский отметил успешное применение дронов-перехватчиков в борьбе с российскими атаками и выразил надежду на выполнение международных договоренностей для усиления защиты страны.

По словам главы государства, в течение недели Россия нанесла по Украине более 1800 ударов дронами, 1200 управляемыми авиабомбами и 83 ракетами различных типов, усиливая террор против украинских городов и общин. Несмотря на это, украинские силы противовоздушной обороны демонстрируют значительные результаты, в частности благодаря дронам-перехватчикам, которые только за эту неделю уничтожили сотни российско-иранских «Шахедов».

Зеленский отметил, что технология дронов-перехватчиков была ключевой темой на встречах с международными партнерами. «Шахеды» - один из российских способов затягивать войну. Должны нейтрализовать эту угрозу, чтобы быстрее заработала дипломатия. Надеемся на выполнение всех договоренностей, которые усилят нашу защиту. Рассчитываем на сильные решения США, Европы, «семерки» и всех партнеров», - подчеркнул он. Президент выразил надежду на выполнение всех договоренностей с партнерами, в частности США, странами Европы и G7, которые помогут укрепить безопасность Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.