Украинцам напомнили, как восстановить утерянное пенсионное удостоверение

Пенсионное удостоверение можно восстановить офлайн, обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, как восстановить утерянное пенсионное удостоверение.

Уточняется, что документ можно восстановить как офлайн — обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины, так и онлайн — через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение «Пенсионный фонд».

В случае обращения через веб-портал необходимо войти в личный кабинет с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи), в левом боковом меню нажать на раздел «Относительно пенсионного обеспечения», выбрать «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

Далее нужно внимательно ознакомиться с предложенной инструкцией, во вкладке «Орган ПФУ» выбрать «Главное управление ПФУ в области», заполнить необходимые поля анкеты и загрузить отсканированные копии документов (РНОКПП, документ, удостоверяющий личность, фото и образец черно-белой подписи пенсионера).

После этого необходимо дать согласие на обработку персональных данных, сформировать заявление, проверить внесенные данные и отправить его.

При использовании для заказа нового удостоверения мобильного приложения «Пенсионный фонд» в нем нужно выбрать опцию «В ПФУ», раздел «Коммуникации в ПФУ» и далее — «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

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