Практика судов
  1. Общество

Украинцам напомнили, как восстановить утерянное пенсионное удостоверение

07:18, 14 июля 2025
Пенсионное удостоверение можно восстановить офлайн, обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, как восстановить утерянное пенсионное удостоверение.

Уточняется, что документ можно восстановить как офлайн — обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины, так и онлайн — через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение «Пенсионный фонд».

В случае обращения через веб-портал необходимо войти в личный кабинет с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи), в левом боковом меню нажать на раздел «Относительно пенсионного обеспечения», выбрать «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

Далее нужно внимательно ознакомиться с предложенной инструкцией, во вкладке «Орган ПФУ» выбрать «Главное управление ПФУ в области», заполнить необходимые поля анкеты и загрузить отсканированные копии документов (РНОКПП, документ, удостоверяющий личность, фото и образец черно-белой подписи пенсионера).

После этого необходимо дать согласие на обработку персональных данных, сформировать заявление, проверить внесенные данные и отправить его.

При использовании для заказа нового удостоверения мобильного приложения «Пенсионный фонд» в нем нужно выбрать опцию «В ПФУ», раздел «Коммуникации в ПФУ» и далее — «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Должностные оклады в бюджетной сфере будут считать в операционных величинах – почему это не должно стать сюрпризом

Откуда взялась идея об операционных величинах для расчета должностных окладов, и что предлагается изменить в КЗоТ и профильных законах.

ГСА продолжает закупать в суды «хлам», офисная техника и судейские мантии низкого качества – судья

Проблема качества обеспечения судов не решается годами.

Штрафы для участников судебных процессов будут считать в штрафных ставках, а не в прожиточных минимумах – законопроект

Штрафные ставки и административный сбор – в процессуальных кодексах отменят привязку к прожиточному минимуму.

Депутаты предлагают установить в КУоАП порядок проверки документов на право управления военными автомобилями и осмотра водителей на состояние опьянения

В частности, члены правоохранительного комитета предлагают уточнить порядок освидетельствования водителей, управляющих военными транспортными средствами, на состояние опьянения.

На выборах народных депутатов предлагается усилить гендерное равенство – законопроект об изменениях в Избирательный кодекс

Партия должна будет обеспечить присутствие в каждой пятерке избирательного списка мужчин и женщин – не менее двух кандидатов каждого пола.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду