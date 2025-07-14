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Українцям нагадали, як відновити втрачене пенсійне посвідчення

07:18, 14 липня 2025
Пенсійне посвідчення можна відновити як офлайн, звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.
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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, як відновити втрачене пенсійне посвідчення.

Зазначається, документ можна відновити як офлайн, звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України, так і онлайн – через вебпортал електронних послуг чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

У випадку звернення через вебпортал потрібно увійти до особистого кабінету за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису), у лівому боковому меню натиснути на розділ «Щодо пенсійного забезпечення», обрати «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Далі потрібно уважно ознайомитись із запропонованою інструкцією, у вкладці «Орган ПФУ» обрати «Головне управління ПФУ в області», заповнити необхідні поля анкети та завантажити скановані копії документів (РНОКПП, документ, що посвідчує особу, фото та зразок чорно-білого підпису пенсіонера).

Після цього необхідно надати згоду на обробку персональних даних, сформувати заяву, перевірити внесені дані та надіслати її.

При використанні для замовлення нового посвідчення мобільного додатку «Пенсійний фонд» у ньому необхідно обрати опцію «До ПФУ», розділ «Комунікації до ПФУ» і далі — «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення». 

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