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У ТЦК нагадали, які є пільги для військовослужбовців, ветеранів війни та учасників бойових дій

07:00, 14 липня 2025
Пільги для військовослужбовців залежать від статусів.
У ТЦК нагадали, які є пільги для військовослужбовців, ветеранів війни та учасників бойових дій
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Вінницький обласний ТЦК та СП нагадав, у чому різниця між поняттями: «військовослужбовець», «ветеран війни» та «учасник бойових дій», і які мають права та пільги  люди цих статусів.

Військовослужбовець

Це особа, яка на цей час проходить службу у Збройних Силах України або інших військових формуваннях (Нацгвардія, ДПСУ, СБУ тощо) за контрактом чи призовом.

Статус активний, діє лише під час проходження служби.

Права та пільги:

▪️ заробітна плата;

▪️ забезпечення (одяг, харчування);

▪️ соціальні гарантії (медичне забезпечення, страхування;

▪️ компенсації, наприклад, за оренду житла);

▪️ відпустки, премії, бойові надбавки (у зоні бойових дій).

УБД — учасник бойових дій

Це особа, яка брала безпосередню участь у бойових діях, має відповідні підтвердження та отримала посвідчення УБД.

Ними можуть бути: військові; добровольці; члени тероборони; окремі працівники ДСНС, поліції, медики, які діяли у бойових умовах.

Цей статус надається окремо — на підставі наказу, після перевірки документів (наказ, бойовий наказ, характеристика, маршрут бойового шляху тощо).

Пільги УБД (згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни…»):

▪️ безоплатний проїзд у транспорті (крім авіа);

▪️ знижки на комунальні послуги (до 75%);

▪️ першочергове забезпечення житлом, медобслуговуванням;

▪️ пільги на навчання (для себе і дітей);

▪️ право на землю;

▪️ податкові пільги.

Ветеран війни

Загальна категорія осіб, які мають стосунок до воєнних дій. Охоплює три підкатегорії:

  1. Учасник бойових дій (УБД).
  2. Інвалід війни.
  3. Учасник війни (без участі у бойових діях — наприклад, працівник тилу в армії, у минулі роки).

Ветеран — це статус після проходження служби або за наявності відповідного бойового досвіду.

Пільги залежать від підкатегорії.

▪️ УБД має пільги, описані вище.

▪️ Інвалід війни має розширений пакет — додаткові доплати, медичні програми, реабілітацію.

▪️ Учасник війни має менше пільг — наприклад, знижка 25% на комунальні послуги.

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ЗСУ ТЦК

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