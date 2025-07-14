У ТЦК нагадали, які є пільги для військовослужбовців, ветеранів війни та учасників бойових дій

Вінницький обласний ТЦК та СП нагадав, у чому різниця між поняттями: «військовослужбовець», «ветеран війни» та «учасник бойових дій», і які мають права та пільги люди цих статусів.
Військовослужбовець
Це особа, яка на цей час проходить службу у Збройних Силах України або інших військових формуваннях (Нацгвардія, ДПСУ, СБУ тощо) за контрактом чи призовом.
Статус активний, діє лише під час проходження служби.
Права та пільги:
▪️ заробітна плата;
▪️ забезпечення (одяг, харчування);
▪️ соціальні гарантії (медичне забезпечення, страхування;
▪️ компенсації, наприклад, за оренду житла);
▪️ відпустки, премії, бойові надбавки (у зоні бойових дій).
УБД — учасник бойових дій
Це особа, яка брала безпосередню участь у бойових діях, має відповідні підтвердження та отримала посвідчення УБД.
Ними можуть бути: військові; добровольці; члени тероборони; окремі працівники ДСНС, поліції, медики, які діяли у бойових умовах.
Цей статус надається окремо — на підставі наказу, після перевірки документів (наказ, бойовий наказ, характеристика, маршрут бойового шляху тощо).
Пільги УБД (згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни…»):
▪️ безоплатний проїзд у транспорті (крім авіа);
▪️ знижки на комунальні послуги (до 75%);
▪️ першочергове забезпечення житлом, медобслуговуванням;
▪️ пільги на навчання (для себе і дітей);
▪️ право на землю;
▪️ податкові пільги.
Ветеран війни
Загальна категорія осіб, які мають стосунок до воєнних дій. Охоплює три підкатегорії:
Ветеран — це статус після проходження служби або за наявності відповідного бойового досвіду.
Пільги залежать від підкатегорії.
▪️ УБД має пільги, описані вище.
▪️ Інвалід війни має розширений пакет — додаткові доплати, медичні програми, реабілітацію.
▪️ Учасник війни має менше пільг — наприклад, знижка 25% на комунальні послуги.
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