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У Шотландії парамедика судили за таємне введення абортивного препарату під час статевого акту

12:43, 13 липня 2025
Парамедик засуджений до 10 років в’язниці за введення жінці абортивного препарату без її згоди.
У Шотландії парамедика судили за таємне введення абортивного препарату під час статевого акту
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33-річного парамедика Стівена Дугана засудили до 10 років і 6 місяців ув’язнення за таємне введення абортивного препарату жінці без її згоди під час статевого акту. Про це повідомляє The Guardian.

Дуган, який працював керівником клінічної бригади Шотландської служби швидкої допомоги, познайомився з жінкою у 2021 році під час відпустки в Іспанії. Між ними зав’язалися романтичні стосунки на відстані. У березні 2023 року, коли жінка, дізнавшись про вагітність, приїхала до Единбурга, Дуган під час добровільного сексуального контакту в своїй квартирі таємно ввів їй препарат для переривання вагітності.

Під час судового розгляду з’ясувалося, що Дуган переконував жінку приховати правду від лікарів Единбурзької королівської лікарні, побоюючись арешту. Згодом жінка звернулася до іншої лікарні, де їй повідомили про викидень. Після цього вона подала скаргу до Шотландської служби швидкої допомоги, що спричинило внутрішнє розслідування.

Суд встановив, що 14 березня 2023 року, коли жінка повідомила Дугана про вагітність, він використав робочу мережу для пошуку інформації про абортивні препарати. Минулого місяця Дуган визнав провину за сексуальне насильство, навмисне введення препарату для спричинення аборту та спричинення викидня.

Суддя Високого суду в Глазго під час оголошення вироку зазначив, що дії Дугана завдали потерпілій «тривалої психологічної травми» та залишили її з «довічним болем і втратою». Вирок становить 10 років і 6 місяців позбавлення волі.

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