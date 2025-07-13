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В Шотландии парамедика судили за тайное введение абортивного препарата во время полового акта

12:43, 13 июля 2025
Парамедик приговорен к 10 годам тюрьмы за введение женщине абортивного препарата без ее согласия.
В Шотландии парамедика судили за тайное введение абортивного препарата во время полового акта
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33-летнего парамедика Стивена Дугана приговорили к 10 годам и 6 месяцам заключения за тайное введение абортивного препарата женщине без ее согласия во время полового акта. Об этом сообщает The Guardian.

Дуган, который работал руководителем клинической бригады Шотландской службы скорой помощи, познакомился с женщиной в 2021 году во время отпуска в Испании. Между ними завязались романтические отношения на расстоянии. В марте 2023 года, когда женщина, узнав о беременности, приехала в Эдинбург, Дуган во время добровольного сексуального контакта в своей квартире тайно ввел ей препарат для прерывания беременности.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что Дуган убеждал женщину скрыть правду от врачей Эдинбургской королевской больницы, опасаясь ареста. Впоследствии женщина обратилась в другую больницу, где ей сообщили о выкидыше. После этого она подала жалобу в Шотландскую службу скорой помощи, что повлекло внутреннее расследование.

Суд установил, что 14 марта 2023 года, когда женщина сообщила Дугану о беременности, он использовал рабочую сеть для поиска информации об абортивных препаратах. В прошлом месяце Дуган признал вину за сексуальное насилие, умышленное введение препарата для вызывания аборта и вызывание выкидыша.

Судья Высокого суда в Глазго во время оглашения приговора отметил, что действия Дугана нанесли потерпевшей «длительную психологическую травму» и оставили ее с «пожизненной болью и потерей». Приговор составляет 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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