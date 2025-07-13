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С 2026 года в Украине девушки смогут бесплатно вакцинироваться против ВПЧ

13:01, 13 июля 2025
В Украине с 2026 года введут бесплатную вакцинацию против вируса папилломы человека для девушек 12-13 лет.
С 2026 года в Украине девушки смогут бесплатно вакцинироваться против ВПЧ
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С 2026 года в Украине девушки в возрасте 12-13 лет смогут бесплатно вакцинироваться против вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» (МЗУ) заключило контракт на поставку девятивалентной вакцины Gardasil, разработанной американской компанией Merck Sharp & Dohme (MSD). Первые партии вакцины поступят в Украину в конце 2025 года для дальнейшего распределения по регионам.

«Изменения, которые введены для украинского Календаря с 2026 года, позволят гармонизировать подходы к иммунизации с европейскими стандартами и внедрять современные стратегии. Вакцинация против ВПЧ-инфекции в странах ЕС является частью обязательной программы по иммунизации, она эффективна и важна для Украины. Такая интервенция призвана уменьшить количество онкологических заболеваний и является стратегическим решением», - отметил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 75 странах мира девушки получают бесплатную одноразовую вакцинацию против ВПЧ. Девятивалентная вакцина защищает от девяти штаммов вируса, в том числе двух высокого онкогенного риска, которые вызывают около 70% случаев рака шейки матки. Самая высокая эффективность вакцины наблюдается до начала половой жизни.

«Вакцинация - это не только вопрос здоровья, но и справедливости. Мы стремимся, чтобы у каждого ребенка в Украине был равный доступ к профилактике тяжелых болезней. Закупка вакцины против ВПЧ через механизм ДКД - это еще один пример того, как разумная политика в сфере публичных закупок может спасать жизни», - подчеркнул генеральный директор МЗУ Олег Клец.

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Минздрав вакцина

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