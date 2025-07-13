СБУ ликвидировала агентов ФСБ, которые убили полковника Воронича в Голосеевском районе Киева

СБУ ликвидировала боевую группу ФСБ, причастную к убийству полковника.

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Служба безопасности Украины провела спецоперацию, в ходе которой были ликвидированы два агента ФСБ, причастных к убийству полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Малюк.

По словам Малюка, агентурно-боевая группа ФСБ была отправлена в Украину для выполнения задания российских спецслужб. Злоумышленники - мужчина и женщина - получили от куратора указания следить за сотрудником СБУ, изучить его распорядок дня и маршруты передвижения. Впоследствии им передали координаты тайника с пистолетом, оснащенным глушителем, который использовали для убийства.

«Агентурно-боевая группа фсб рф была заблаговременно маршрутизирована в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ, нашего собрата полковника Ивана Воронича. По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины - это смерть!» - подчеркнул Василий Малюк, поблагодарив коллег из Нацполиции за профессионализм.

СБУ отмечает, что противодействие российским спецслужбам является приоритетным направлением работы, и 85% преступлений удается предотвратить благодаря упреждающим действиям. По факту убийства полковника Воронича открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

Напомним, в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой был убит работник Службы безопасности Украины.

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