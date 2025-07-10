В Голосеевском районе Киева застрелили сотрудника СБУ — СМИ

По факту убийства сотрудника Службы безопасности Украины открыли уголовное производство.

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В Голосеевском районе Киева 10 июля произошла стрельба, в результате которой был убит сотрудник Службы безопасности Украины. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на СБУ.

По факту убийства сотрудника СБУ открыто уголовное производство. Служба безопасности и Национальная полиция выясняют все обстоятельства преступления.

Досудебное расследование продолжается по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

По данным СМИ, около 09:00 неизвестный подошёл к полковнику, произвёл пять прицельных выстрелов из пистолета и скрылся. Имя погибшего официально не сообщается, однако hromadske указывает, что убитым был полковник Иван Ворыныч.

В полиции Киева добавили, что правоохранители продолжают работать на месте стрельбы в Голосеевском районе, в результате которой погиб мужчина.

Лицо, причастное к совершению преступления устанавливается, принимаются меры по его задержанию.

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