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Подросток с фейерверком случайно поджег каньон

20:17, 10 июля 2025
В Калифорнии задержали 13-летнего мальчика по подозрению в поджоге леса из-за фейерверков.
Подросток с фейерверком случайно поджег каньон
Фото: АР
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В Лагуна-Бич, Калифорния, 13-летнего подростка задержали по подозрению в причинении лесного пожара из-за запуска фейерверков, что привело к эвакуации около сотни домов в каньоне, сообщает АР.

Пожар Ранчо, который вспыхнул в понедельник днем, охватил 1,6 гектара сухой растительности. Бригады при поддержке авиации сумели защитить жилые дома, избежав их повреждения.

Сначала полиция задержала двух несовершеннолетних, которых считали свидетелями. Впоследствии видеозапись подтвердила, что 13-летний подросток запускал фейерверк и скрылся с места происшествия. Его взяли под стражу, но отпустили под надзор родителей. Мальчику могут предъявить обвинения, в частности за неосторожный поджог лесных угодий, что классифицируется как тяжкое преступление.

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