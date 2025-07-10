Підліток із феєрверком випадково підпалив каньйон

У Каліфорнії затримали 13-річного хлопчика за підозрою в підпалі лісу через феєрверки.

Фото: АР

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У Лагуна-Біч, Каліфорнія, 13-річного підлітка затримали за підозрою в спричиненні лісової пожежі через запуск феєрверків, що призвело до евакуації близько сотні будинків у каньйоні, повідомляє АР.

Пожежа Ранчо, яка спалахнула в понеділок вдень, охопила 1,6 гектара сухої рослинності. Бригади за підтримки авіації зуміли захистити житлові будинки, уникнувши їх пошкодження.

Спочатку поліція затримала двох неповнолітніх, яких вважали свідками. Згодом відеозапис підтвердив, що 13-річний підліток запускав феєрверк і втік із місця події. Його взяли під варту, але відпустили під нагляд батьків. Хлопчику можуть висунути звинувачення, зокрема за необережний підпал лісових угідь, що класифікується як тяжкий злочин.

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