Автоматична перевірка заяви в електронній системі виключає відмову у видачі містобудівних умов та обмежень через невідповідність цільового призначення – Верховний Суд

Зміна виду використання земельної ділянки в межах однієї категорії не вважається зміною її цільового призначення та не потребує погодження, якщо така зміна виду використання земельної ділянки відповідає містобудівній документації.

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У вересні 2023 року замовник будівництва звернувся до суду з позовом до Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради про визнання протиправною відмови у наданні містобудівні умови та обмежень. Підставою для позову стала відмова Управління, мотивована невідповідністю цільового призначення земельної ділянки (код 02.03 Класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок – для будівництва багатоквартирного житлового будинку) вимогам для будівництва паркінгу (код 02.09 Класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок – для будівництва та обслуговування паркінгів та автостоянок).

Рівненський окружний адміністративний суд рішенням від 6 лютого 2024 року задовольнив позов, виходив з того, що об’єкт «підземний паркінг» відповідає коду 1242.2 («Гаражі підземні») за ДК 018-2000, а не коду 1242.3 («Стоянки автомобільні криті»), при цьому відмова Управління не є обґрунтованою та не відповідала вимогам Закону України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності», оскільки позивач подав усі необхідні документи.

Восьмий апеляційний адміністративний суд постановою від 15 жовтня 2024 року скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд вважав, що цільове призначення земельної ділянки (код 02.03 Класифікатора) не відповідає вимогам для будівництва паркінгу (код 02.09 Класифікатора), а замовник будівництва не надав правовстановлюючий документ із відповідним зміненим цільовим призначенням.

Верховний Суд постановою від 11 березня 2025 року скасував постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 15 жовтня 2024 року та залишив у силі рішення Рівненського окружного адміністративного суду від 06 лютого 2024 року.

Суд касаційної інстанції наголосив на тому, що пункти 15, 23, 27-1 Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 681 визначають автоматичний аналіз даних електронною системою, внесених до заяви; порівняння їх із містобудівною документацією та іншими інформаційними ресурсами, забезпечуючи раннє виявлення невідповідностей.

При цьому «у разі виявлення невідповідності цільового та функціонального призначення... формування заяви про надання містобудівних умов та обмежень... блокується без участі реєстратора» (пункт 71 постанови).

Таким чином, якщо електронна система допустила подання заяви, то перевірка відповідності цільового та функціонального призначення земельної ділянки пройшла успішно і не може бути підставою для відмови у наданні містобудівних умов та обмежень.

Верховний Суд також зазначив, що зміна виду використання земельної ділянки в межах однієї категорії (житлової та громадської забудови) не є зміною цільового призначення і не потребує додаткових процедур, таких як розробка проєкту землеустрою відповідно до статті 20 Земельного кодексу України. Тому зміна коду 02.03 Класифікатора (будівництво житлового будинку) на код 02.09 Класифікатора (будівництво паркінгів) не потребувала від позивача надання додаткових документів.

Підсумовуючи викладене, Верховний Суд виснував, що:

орган містобудування не може відмовляти замовнику у видачі містобудівних умов та обмежень у зв'язку з невідповідністю цільового та функціонального призначення земельної ділянки після того, як електронна система прийняла його заяву, оскільки це свідчить про успішне проходження автоматичної перевірки відповідності;

зміна виду використання земельної ділянки в межах однієї категорії не вважається зміною її цільового призначення та не потребує погодження, якщо така зміна виду використання земельної ділянки відповідає містобудівній документації;

органи містобудування та архітектури зобов'язані діяти виключно в межах закону, забезпечуючи прозорість і обґрунтованість рішень.

Постанова Верховного Суду від 11 березня 2025 року у справі №460/22384/23 (адміністративне провадження № К/990/44317/24).

Автор: Наталя Мамченко

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