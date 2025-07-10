Автоматическая проверка заявления в электронной системе исключает отказ в выдаче градостроительных условий и ограничений из-за несоответствия целевого назначения – Верховный Суд

Изменение вида использования земельного участка в пределах одной категории не считается изменением его целевого назначения и не требует согласования, если такое изменение вида использования земельного участка соответствует градостроительной документации.

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В сентябре 2023 года заказчик строительства обратился в суд с иском к Управлению градостроительства и архитектуры исполнительного комитета Ровенского городского совета о признании противоправным отказа в предоставлении градостроительных условий и ограничений. Основанием для иска стал отказ Управления, мотивированный несоответствием целевого назначения земельного участка (код 02.03 Классификатора видов целевого назначения земельных участков – для строительства многоквартирного жилого дома) требованиям для строительства паркинга (код 02.09 Классификатора видов целевого назначения земельных участков – для строительства и обслуживания паркингов и автостоянок).

Ровенский окружной административный суд решением от 6 февраля 2024 года удовлетворил иск, исходя из того, что объект «подземный паркинг» соответствует коду 1242.2 («Гаражи подземные») по ДК 018-2000, а не коду 1242.3 («Стоянки автомобильные крытые»), при этом отказ Управления не является обоснованным и не соответствовал требованиям Закона Украины от 17 февраля 2011 года № 3038-VI «О регулировании градостроительной деятельности», поскольку истец подал все необходимые документы.

Восьмой апелляционный административный суд постановлением от 15 октября 2024 года отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска. Апелляционный суд посчитал, что целевое назначение земельного участка (код 02.03 Классификатора) не соответствует требованиям для строительства паркинга (код 02.09 Классификатора), а заказчик строительства не предоставил правоустанавливающий документ с соответствующим измененным целевым назначением.

Верховный Суд постановлением от 11 марта 2025 года отменил постановление Восьмого апелляционного административного суда от 15 октября 2024 года и оставил в силе решение Ровенского окружного административного суда от 06 февраля 2024 года.

Суд кассационной инстанции подчеркнул, что пункты 15, 23, 27-1 Порядка ведения Единой государственной электронной системы в сфере строительства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 23 июня 2021 года № 681, определяют автоматический анализ данных электронной системой, внесенных в заявление; сравнение их с градостроительной документацией и другими информационными ресурсами, обеспечивая раннее выявление несоответствий.

При этом «в случае выявления несоответствия целевого и функционального назначения... формирование заявления о предоставлении градостроительных условий и ограничений... блокируется без участия регистратора» (пункт 71 постановления).

Таким образом, если электронная система допустила подачу заявления, то проверка соответствия целевого и функционального назначения земельного участка прошла успешно и не может быть основанием для отказа в предоставлении градостроительных условий и ограничений.

Верховный Суд также отметил, что изменение вида использования земельного участка в пределах одной категории (жилой и общественной застройки) не является изменением целевого назначения и не требует дополнительных процедур, таких как разработка проекта землеустройства в соответствии со статьей 20 Земельного кодекса Украины. Поэтому изменение кода 02.03 Классификатора (строительство жилого дома) на код 02.09 Классификатора (строительство паркингов) не требовало от истца предоставления дополнительных документов.

Подытоживая изложенное, Верховный Суд пришел к выводу, что:

Орган градостроительства не может отказывать заказчику в выдаче градостроительных условий и ограничений в связи с несоответствием целевого и функционального назначения земельного участка после того, как электронная система приняла его заявление, поскольку это свидетельствует об успешном прохождении автоматической проверки соответствия.

Изменение вида использования земельного участка в пределах одной категории не считается изменением его целевого назначения и не требует согласования, если такое изменение вида использования земельного участка соответствует градостроительной документации.

и не требует согласования, если такое изменение вида использования земельного участка соответствует градостроительной документации. Органы градостроительства и архитектуры обязаны действовать исключительно в рамках закона, обеспечивая прозрачность и обоснованность решений.

Постановление Верховного Суда от 11 марта 2025 года по делу №460/22384/23 (административное производство № К/990/44317/24).

Автор: Наталя Мамченко

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