У Голосіївському районі Києва застрелили співробітника СБУ — ЗМІ

За фактом убивства співробітника Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження.

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У Голосіївському районі Києва 10 липня сталася стрілянина, внаслідок якої був вбитий працівник Служби безпеки України. Про це повідомляє hromadske із посиланням на СБУ.

За фактом убивства співробітника СБУ відкрили кримінальне провадження. Служба безпеки та Національна поліція з’ясовують усі обставини злочину.

Досудове розслідування триває за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

За даними ЗМІ, близько 09:00 невідомий чоловік наблизився до полковника, зробив 5 прицільних пострілів з пістолета і втік. Ім'я загиблого не озвучують, однак hromadske вказує, що вбитим був полковник Іван Воронич.

У поліції Києва додали, що правоохоронці продовжують працювати на місці стрілянини у Голосіївському районі, внаслідок якої загинув чоловік.

Особа, причетна до вчинення злочину встановлюється, вживаються заходи з її затримання.

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