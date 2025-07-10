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У Голосіївському районі Києва сталася стрілянина — чоловік загинув на місці

10:39, 10 липня 2025
Поліція виявила тіло чоловіка з вогнепальним пораненням та з’ясовує обставини інциденту.
У Голосіївському районі Києва сталася стрілянина — чоловік загинув на місці
Ілюстративне фото
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У Голосіївському районі Києва зранку 10 липня сталася стрілянина. Чоловік загинув на місці. Про це повідомляє столична поліція.

На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби.

Всі обставини події наразі встановлюються.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва вранці 8 липня сталося вбивство – внаслідок стрілянини загинув чоловік.

Встановлено, що до припаркованого на вулиці автомобіля, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий і відкрив вогонь. Після пострілу нападник утік. Від вогнепального поранення потерпілий помер на місці.

Фото: соцмережі

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Національна поліція поліція вбивство зброя Київ

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