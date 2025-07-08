У Києві невідомий застрелив чоловіка в авто — зловмисник вистрілив та втік

Поліція відкрила кримінальне провадження про умисне вбивство.

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У Деснянському районі Києва вранці у вівторок, 8 липня, сталося вбивство – внаслідок стрілянини загинув чоловік.

Як повідомили в столичній поліції, близько 7:00 ранку надійшло повідомлення про постріли. Правоохоронці попередньо встановили, що до припаркованого на вулиці автомобіля, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий і відкрив вогонь. Після пострілу нападник утік.

Від вогнепального поранення потерпілий помер на місці.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, працівники карного розшуку, кінологи.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України — умисне вбивство. Наразі тривають заходи щодо встановлення особи та місцезнаходження зловмисника.

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