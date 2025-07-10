В Голосеевском районе Киева произошла стрельба — мужчина погиб на месте

Полиция обнаружила тело мужчины с огнестрельным ранением и выясняет обстоятельства инцидента.

Иллюстративное фото

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В Голосеевском районе Киева утром 10 июля произошла стрельба. Мужчина погиб на месте. Об этом сообщает столичная полиция.

На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Деснянском районе Киева утром 8 июля произошло убийство — в результате стрельбы погиб мужчина.

Установлено, что к припаркованному на улице автомобилю, в салоне которого находился мужчина, подошел неизвестный и открыл огонь. После выстрела нападающий скрылся. От огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте.

Фото: соцсети

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